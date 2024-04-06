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العاصفة كاثلين تضرب بريطانيا وأيرلندا.. إلغاء رحلات جوية وآلاف المنازل بلا كهرباء

منذ 6 دقائق
العاصفة كاثلين تضرب بريطانيا وأيرلندا

العاصفة كاثلين تضرب بريطانيا وأيرلندا

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تسببت عاصفة اجتاحت بريطانيا وأيرلندا (السبت 6-4-2024) في إلغاء رحلات جوية بمطارات في أنحاء من البلدين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في أيرلندا.

وأثر الاضطراب الذي سببته العاصفة كاثلين، بحسب تسمية هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية وهي العاصفة الحادية عشرة لموسم 2023-2024، على رحلات بمطارات في البلدين منها مانشستر وبلفاست سيتي.

وقال مطار دبلن إنه نصح المسافرين بمراجعة شركات الطيران التي حجزوا تذاكرهم منها للحصول على تحديثات السفر بعد أن أدت الظروف الجوية في مطارات أخرى إلى إلغاء بعض الرحلات وتحويل مسارها.

وقالت إيزي جيت إنه بسبب تأثير العاصفة، لم تتمكن من تسيير بعض رحلاتها من وإلى مطاري آيل أوف مان وبلفاست إنترناشونال اليوم.

وأضافت شركة الطيران في بيان لرويترز “نبذل كل ما في وسعنا لتقليل تأثير الاضطراب الناجم عن الطقس”.

وتأثرت في اسكتلندا أيضا خدمات السكك الحديدية والعبارات بسبب العاصفة كاثلين إذ فرضت هيئة السكك الحديدية الاسكتلندية قيودا مؤقتة على السرعة في وقت سابق من اليوم.

وذكرت شركة الطاقة الأيرلندية إي.إس.بي نتوركس أن الرياح القوية المصاحبة للعاصفة كاثلين أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل ومزرعة وشركة في أنحاء البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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