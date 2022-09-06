العاصفة كاي تتحول إلى إعصار قبالة ساحل المحيط الهادي بالمكسيك

قالت سلطات الأرصاد الجوية إن العاصفة الاستوائية كاي تحولت إلى إعصار قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، الاثنين، وذلك بعد يوم واحد من تسببها في مقتل ثلاثة أشخاص في ولاية جيريرو بجنوب غرب البلاد.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير في ميامي بأن كاي تحولت إلى إعصار، متوقعا أن تستمر النطاقات الخارجية للأمطار في التأثير على جنوب غرب المكسيك في اليوم التالي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أدت العاصفة كاي إلى تدمير منازل وسقوط أشجار وفيضان الأنهار في ولاية جيريرو ومدينة أكابولكو على ساحل المحيط الهادي.

وقال روبرتو أرويو أمين عام الحماية المدنية بولاية جيريرو “لقى ثلاثة أشخاص حتفهم منذ بداية حالة الإعصار هذه، وتبتعد الظاهرة المناخية عن سواحل جيريرو”.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الرياح القوية والأمطار ستنتقل إلى شبه جزيرة باها كاليفورنيا في المكسيك في وقت مبكر من يوم الأربعاء.