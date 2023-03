العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!

كشف خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، الأحد، في تغريدة على موقع “تويتر” عن موعد حصول نشاط زلزالي كبير خلال الأيام المقبلة.

وقال هوغربيتس إننا على موعد بما أسماه “تقارب الهندسة الكوكبية” في الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبًا بين 16 و 19 آذار/ مارس.

Somewhat more critical planetary geometry occurs tomorrow (13th). A convergence of critical planetary geometry occurs 15-17 March which may result in large seismic activity approx. 16-19 March. https://t.co/LI48ML8Qi4

