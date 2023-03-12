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العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!

منذ 9 دقائق
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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كشف خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، الأحد، في تغريدة على موقع “تويتر” عن موعد حصول نشاط زلزالي كبير خلال الأيام المقبلة.

وقال هوغربيتس إننا على موعد بما أسماه “تقارب الهندسة الكوكبية” في الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبًا بين 16 و 19 آذار/ مارس.

وقد اشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المدمر في 6 شباط/ فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرًا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.

وكان الخبير الهولندي قد توقع مطلع الشهر الجاري حدوث زلزال كبير وقوي يوم 7 آذار/ مارس، إلا أنه لم يتم تسجيل أيّ زلزال في هذا اليوم.

وفي وقت سابق، كتب تغريدة جاء فيها: “أن الادعاء بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل هو ادعاء خاطئ”.

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