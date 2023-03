العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام

رغم معارضة شريحة واسعة من علماء الجيولوجيا لطريقة تنبؤ خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، إلا أن ذلك لم يمنعه من الكشف عن توقعات جديدة

ويواصل العالم الهولندي هوغربيتس المثير للجدل، تغريداته المتعلقة بالنشاط الزلزالي.

Planetary geometry today and tomorrow. Be on watch for stronger seismic activity in the coming days. More details are in the forecast video: https://t.co/MFerQf3JRw pic.twitter.com/HXOvu9XlPt

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 27, 2023