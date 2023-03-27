الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
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العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام

منذ 41 دقيقة
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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رغم معارضة شريحة واسعة من علماء الجيولوجيا لطريقة تنبؤ خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، إلا أن ذلك لم يمنعه من الكشف عن توقعات جديدة

ويواصل العالم الهولندي هوغربيتس المثير للجدل، تغريداته المتعلقة بالنشاط الزلزالي.

وفي تغريدة جديدة مرفقة بصورة ومقطع فيديو، نشرها صباح اليوم الاثنين، حذر هوغربيتس من “نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة”، موضحاً هندسة الكواكب اليوم وغداً.

إلى ذلك، علق ناشطون على التغريدة متسائلين عن المكان المتوقع أن يشهد نشاطاً زلزالياً.

تشكيك وتساؤلات

فيما قلل آخرون من شأن توقعات العالم الهولندي، مشككين في صدقية ما يقول.

وكان هذا الرجل الذي يواجه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل تحدث سابقاً عن تأثير اكتمال القمر وتموضع الكواكب مع الأرض على النشاط الزلزالي.

إلا أن خبراء مرموقين أكدوا مراراً خلال الفترة الماضية ألا علاقة للكواكب بحركة الزلازل.

تنبؤات تركيا

يذكر أن تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير.

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