العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!

عاد العالم الهولندي “فرانك هوغيربيتس” مجدداً في تحذيرات من نشاط زلزالي قريب قد يطال سبع دول ثلاث منها في قارة إفريقيا، وأربعة في قارة آسيا من بينها دولة عربية.

التحذير الجديد، جاء عبر تغريدة لفرانك عبر تويتر، حيث قال:

“هناك تقلبات ضعيفة قد تشير إلى النشاط الزلزالي في المناطق المحددة أو بالقرب منها وذلك في الأيام القادمة. إلا أن هذه التقلبات لن تكون ذات أهمية كبيرة من حيث القوة”.

وأرفق فرانك تغريدته بصورة للكرة الأرضية، وحدد المناطق المعرضة للنشاط الزلزالي، وهي كل أرمينيا وتركيا والعراق وأذربيجان في آسيا. أما في أفريقيا، فالمناطق هي تنزانيا وأوغندا وكينيا.

These are weak fluctuations which may signal some seismic increase in or near the marked regions in the coming days, but probably not much.

