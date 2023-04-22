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العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!

منذ 47 دقيقة
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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عاد العالم الهولندي “فرانك هوغيربيتس” مجدداً في تحذيرات من نشاط زلزالي قريب قد يطال سبع دول ثلاث منها في قارة إفريقيا، وأربعة في قارة آسيا من بينها دولة عربية.

التحذير الجديد، جاء عبر تغريدة لفرانك عبر تويتر، حيث قال:

“هناك تقلبات ضعيفة قد تشير إلى النشاط الزلزالي في المناطق المحددة أو بالقرب منها وذلك في الأيام القادمة. إلا أن هذه التقلبات لن تكون ذات أهمية كبيرة من حيث القوة”.

وأرفق فرانك تغريدته بصورة للكرة الأرضية، وحدد المناطق المعرضة للنشاط الزلزالي، وهي كل أرمينيا وتركيا والعراق وأذربيجان في آسيا. أما في أفريقيا، فالمناطق هي تنزانيا وأوغندا وكينيا.

في سياق متصل، كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن رقم صادم لزلزال ضربت عدة مناطق في بعض أنحاء العالم.

ولم يكد ينتهي الربع الأول من العام 2023، حتى واجه العالم خلال 78 يوماً فقط 35 زلزالاً كبيراً.

وتجاوز العالم خلال تلك الفترة البسيطة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2010 (23 زلزالاً كبيراً)، بزيادة كبيرة عن متوسط عدد الزلازل الكبيرة سنوياً، وهو 16 زلزالاً.

والزلازل الكبيرة، هي تلك الزلازل التي تكون قوتها ما بين 4.2 و7.9 ريختر، وتكون محسوسة ومؤثرة ولذلك تهتم مراكز الأبحاث المعنية بالزلازل برصدها، ولكن في العادة يشهد العالم يومياً عشرات الزلازل غير المحسوسة، حيث يقدر المركز الأمريكي لمعلومات الزلازل عددها بحوالي 20 ألف زلزال سنوياً بمعدل (55 زلزالاً في اليوم).

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