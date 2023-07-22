العالم تزداد سخونته.. أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة

في الوقت الذي ينتظر العالم كله أي خبر سار، عن انحسار الموجة الحارة التي ضربت معظم دول العالم منذ بداية يوليو الجاري، حيث دقت سلسلة من الأرقام القياسية المناخية حول التغير في درجات الحرارة وسخونة مياه المحيطات ومساحة طبقة الجليد في المحيط المتجمد الجنوبي ناقوس الخطر لدى العلماء الذين يقولون إن سرعة هذا التغير وتوقيته “غير مسبوقين”.

وتقول الأمم المتحدة إن موجات الحر الخطيرة في أوروبا قد تحطّم المزيد من الأرقام القياسية.

من الصعب الربط مباشرة بين هذه الأحداث والتغير المناخي لأن الطقس- والمحيطات- معقدة.

هناك دراسات تُجرى الآن، لكن العلماء يخشون بالفعل من أن بعض السيناريوهات الكابوسية بدأت تتكشف.

يقول توماس سميث، عالم الجغرافيا البيئية في مدرسة لندن للاقتصاد (جامعة بريطانية): “أنا لست على علم بفترة مماثلة كانت فيها جميع أجزاء النظام المناخي في وضع تحطيم للأرقام القياسية أو في وضع غير اعتيادي.”

ويقول الدكتور باولو سيبي، وهو محاضر في علم المناخ بجامعة “إمبريال كوليج لندن”، إن “الأرض هي منطقة مجهولة” الآن بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الحرارة من ظاهرة النينيو- وهي نظام تسخين طبيعي في الطقس- منذ العام 2018.

إليكم فيما يلي أربعة أرقام قياسية للمناخ تم تحطيمها حتى الآن هذا الصيف- وماذا تعني تلك الأرقام.

أسخن يوم في العالم على الإطلاق

شهد العالم أسخن يوم يُسجل على الإطلاق في يوليو/ تموز الجاري، وهو ما حطم الرقم القياسي العالمي لمتوسط درجة الحرارة الذي سُجل في 2016. فقد ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية عن 17 درجة مئوية لأول مرة، ليصل إلى 17.8 درجة مئوية في 6 يوليو/ تموز، وذلك وفقاً لخدمة رصد المناخ في الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “كوبرنيكوس”.

وتعتبر الانبعاثات المستمرة جراء حرق أنواع الوقود الحفوري مثل النفط والفحم الحجري والغاز المسؤولة عن الاتجاه التصاعدي في سخونة كوكب الأرض.

وتقول عالمة المناخ في جامعة إمبريال كوليج لندن الدكتورة فريدريكي أوتو إن هذا هو بالضبط ما كان متوقعاً حدوثه في عالم تزيد سخونته بفعل المزيد من غازات الدفيئة.

وتقول أيضاً إن “البشر هم خلف الاتجاه التصاعدي بنسبة مائة في المائة”.