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العالم يطالب الحوثيين بالسماح لمفتشين دوليين بتفقد ناقلة "صافر"

4 - يونيو - 2021
ناقلة النفط صافر

ناقلة النفط صافر

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طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين في اليمن بالسماح لمفتشين دوليين بأن يتفقدوا بدون تأخير الناقلة النفطية المتهالكة “صافر” الراسية قبالة سواحل البلاد والتي تهدد بحدوث كارثة تسرب نفطي.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها أمس الخميس بطلب من بريطانيا بعدما أعلن الحوثيون أن مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقد السفينة وصلت إلى “طريق مسدود”.

وفي بيانه حض أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على “تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لكي يجروا تقييما محايدا وشاملا، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير”.

وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوشا” أعضاء مجلس الأمن بأن بعثة المفتشين “لا تزال على استعداد للذهاب” إلى اليمن لتنفيذ مهمتها.

وقالت رينا غيلاني المسؤولة في “أوشا” إن هذه المهمة “ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين”، لكنها حذرت من أن “بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريبا، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر بكثير”.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته السماح لمفتشيها بالوصول إلى السفينة.

من جانبهم، حمل الحوثيون في بيان لهم الثلاثاء الأمم المتحدة ودول التحالف العربي المسؤولية عن أي تسرب محتمل من “صافر”، “نتيجة الحصار ونتيجة عدم الالتزام بالاتفاق” ونتيجة توقيف دول التحالف وحلفائها نفقات صيانة “صافر”، حسب البيان.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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