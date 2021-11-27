العالم يغلق أبوابه أمام بلدان إفريقية بسبب متحور “أوميكرون”

في الوقت الذي يكافح فيه العالم للعودة لما قبل تفشي فيروس كورونا، ومحاربة الفيروس ومتحوراته، وجدت دول أفريقية نفسها معزولة بشكل متزايد عن بقية العالم، بعدما أعلن العلماء، الخميس، أنهم اكتشفوا شكلا جديدا من كوفيد-19 في جنوب أفريقيا يُحتمل أن يكون شديد العدوى ومتعدد الطفرات.

فقد أعلنت تايلاند ، السبت، أنها ستمنع دخول القادمين من ثماني دول أفريقية (بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزامبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي) صنفتها بأنها عالية الخطورة، بسبب تفشي السلالة (بي.1.1.529) المتحورة الجديدة.

سريلانكا ذكرت، السبت، أنها قررت منع دخول الوافدين من (جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني).

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن سيقيد السفر من ثماني دول في الجنوب الأفريقي (جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي).

وفي بيان، مساء الجمعة، أعلنت الحكومة البرازيلية حظر دخول المسافرين القادمين من ست دول في جنوب القارة الأفريقية (جنوب أفريقيا وإسواتيني وليسوتو وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا).

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قال، الجمعة، إن بلاده أغلقت حدودها أمام المسافرين القادمين من بوتسوانا وجنوب أفريقيا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي، باعتبار ذلك إجراء احتياطيا ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة.

الحكومة الهولندية أوقفت جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الأفريقية الجمعة. وقرر وزير الصحة هوغو دي يونغ إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

فيما فرضت إيطاليا حظرا على دخول من زاروا جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني، خلال الـ14 يوما الماضية.

كما حظرت بريطانيا مؤقتا الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني اعتبارا من ظهر الجمعة قائلة إن السلالة هي أخطر طفرة مكتشفة حتى الآن.

وفي نفس السياق، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتعليق الرحلات الجوية إلى الدول التي اكتُشفت فيها سلالة كورونا الجديدة.

كذلك فرضت إسرائيل، الجمعة، حظرا على السفر، يشمل معظم أنحاء قارة أفريقيا، باستثناء دول شمال أفريقيا.

أما عربيا، انضمت سلطنة عمان إلى قائمة الدول التي قررت تعليق دخول القادمين من دول أفريقية بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.

وتعليقا على ذلك أعرب وزير الصحة في جنوب أفريقيا عن أسفه للقرار “غير المبرر” الذي اتخذته الجمعة دول عدة ويتمثل بحظر دخول مسافرين من جنوب أفريقيا إلى أراضيها بعد اكتشاف المتحورة التي أُطلِق عليها اسم أوميكرون.

وقد علقت عمان دخول القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق ابتداء من الأحد 28 نوفمبر.

وقبلها أعلنت السعودية والإمارات أنهما ستعلقان الرحلات الجوية من سبع دول أفريقية (جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابواي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني) بسبب المتحورة.

وقررت مصر، الجمعة، إيقاف الطيران المباشر من وإلى وجنوب أفريقيا.

وحظرت المملكة المغربية دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموازمبيق وزيمبابوي بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار سلالة المتحورة.

وكذلك فعلت البحرين التي حظرت دخول المسافرين من جنوب أفريقيا وخمس دول أخرى مجاورة.