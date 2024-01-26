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العال الإسرائيلية تعلق الرحلات إلى جنوب أفريقيا في أعقاب قضية محكمة العدل

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يناير - 2024 11:02 صباحًا
شركة طيران العال الإسرائيلية

شركة طيران العال الإسرائيلية

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أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية ‭)‬العال‭(‬ اليوم الجمعة، أنها ستعلق مسار الرحلات إلى جوهانسبرج في نهاية مارس آذار، وعزت ذلك إلى الوضع الأمني ​​الحالي والانخفاض الحاد في الطلب بعد اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في دعوى بمحكمة العدل الدولية.

وأضافت الشركة الإسرائيلية، التي تسير ما يصل إلى رحلتين أسبوعيا بدون توقف إلى جوهانسبرج، إنها ستغير الطائرات عريضة البدن التي تستخدمها في ذلك المسار للتوسع بالوجهات الحالية بينما تبحث عن مسارات جديدة.

قرار مرتقب

ومن المنتظر أن تصدر “العدل الدولية” في لاهاي -ظهر اليوم الجمعة- قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.

وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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