العال تزيد رحلاتها لنيويورك بعد انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء الأمريكي

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، الخميس، إنها ستزيد رحلاتها الجوية إلى نيويورك عام 2024 بعد أن وافقت الولايات المتحدة على قبول إسرائيل في برنامج يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الأراضي الأمريكية دون تأشيرة.

وستضيف الشركة الإسرائيلية رحلة يومية إلى مطار جون كنيدي في نيويورك اعتبارا من يونيو حزيران المقبل مما سيرفع عدد رحلاتها اليومية إلى مطاري جون كنيدي ونيوارك إلى ما يصل إلى ست رحلات يوميا و33 رحلة أسبوعيا.

وقالت الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء إنه سيتم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية اعتبارا من 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت دينا بن تال جانانسيا الرئيسة التنفيذية لشركة العال “هذا إنجاز، ونحن نستعد لزيادة عدد الرحلات في ضوء زيادة متوقعة في الطلب” مضيفة أن نيويورك هي الوجهة الأولى للإسرائيليين منذ فترة طويلة.

وقالت شركة العال إن استطلاعا أجرته بين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى الخارج أظهر أن 30 بالمئة منهم فقط يحملون تأشيرات دخول للولايات المتحدة، في حين قال 40 بالمئة ممن يفكرون في السفر إلى الولايات المتحدة إن الحاجة إلى التأشيرة كانت واحدة من العراقيل الرئيسية التي تحول دون توجههم إلى هناك.

وبحسب الاستطلاع فإنه إذا سُمح للإسرائيليين بالدخول دون تأشيرة فإن الرغبة في السفر للولايات المتحدة ستزيد بنسبة 20 بالمئة. وأظهر أيضا أن 65 بالمئة من المشاركين فيه قالوا إن نيويورك هي الوجهة الأكثر رواجا لديهم في الولايات المتحدة تليها لوس انجليس بنسبة 13 بالمئة.

وفي المجمل، ستقوم شركة العال اعتبارا من يونيو حزيران المقبل بتشغيل 49 رحلة أسبوعية إلى الولايات المتحدة بينها رحلات دون توقف من تل أبيب إلى لوس انجليس وميامي وبوسطن. وستضيف أيضا رحلة إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا في أبريل نيسان.

كما دخلت شركة العال في الآونة الأخيرة في تعاون استراتيجي مع شركة دلتا لتوسيع خيارات السفر إلى الولايات المتحدة. وقالت إن التعاون سيسمح لشركة العال بزيادة المعروض من المقاعد إلى وجهات أمريكية مع توسيع شبكة رحلاتها.