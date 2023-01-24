العاهل الأردني: لعدم المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفق ما أفادت مصادر حكومية إسرائيلية.

وشدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وعدم المساس به.

وأكد خلال استقباله نتنياهو اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام.

وقف أي إجراءات

كما شدد على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأعاد الملك عبدالله التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كما تم بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.

من جهته، قال نتنياهو إنه ناقش مع العاهل الأردني القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.