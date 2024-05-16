العاهل الأردني: يتعين مواجهة جماعات تهريب المخدرات والأسلحة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله (الخميس 16-5-2024) إن من الضروري التصدي للجماعات المسلحة التي تهرب المخدرات والأسلحة.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية في البحرين أنه يجب مواجهة الجماعات المسلحة التي ترتكب جرائم فوق القانون، لا سيما تهريب المخدرات والأسلحة، وهي الجرائم التي يحبطها الأردن منذ سنوات.

وفيما يتعلق بأحداث غزة، أكد ملك الأردن أن واقعاً أليماً وغير مسبوق تشهده منطقتنا العربية، في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثر الحرب البشعة، التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك، مؤكدا أن ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم.

وأضاف “ستحتاج غزة لسنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع”.

كما أمل العاهل الأردني أن يكون الاجتماع القادم في ظل ظروف أفضل على شعوب المنطقة، فمن حقهم علينا أن نعمل لتوفير مستقبل يسوده السلام والتعاون والاستقرار والأمل، ويتعزز فيه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ولا بد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا، وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية.