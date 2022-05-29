الأثنين 28 شوال 1443 ﻫ - 30 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العاهل الأردني يكشف عن تحركات دبلوماسية مقبلة للمملكة في المنطقة

منذ ساعتين
العاهل الأردني الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله

A A A
طباعة المقال

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة لا تعتمد على طرف واحد في علاقاتها الإقليمية، وستكون جزءا من تحركات دبلوماسية في الفترة المقبلة لدعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحها.

وجاءت تصريحات الملك خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في قصر الحسينية في العاصمة عمان.

وأكد الملك أن الأردن بلد يحترم التعددية السياسية وهذا يعود بالنفع على مسيرته الديمقراطية، مشددا على أن التنوع في الآراء والمواقف يقوي الأردن طالما أنها تستهدف المصلحة العامة.

وبين خلال اللقاء أن الأردن يمضي بخطوات ثابتة في التحديث من خلال تبنيه مسارات متزامنة سياسية واقتصادية وإدارية بآن واحد.

وأشار إلى أن الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقا لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية.

وشدد الملك على أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية، بهدف رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة، لافتا إلى أن الأردن يعمل مع دول الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسيا واقتصاديا.

واستعرض العاهل الأردني نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي عكس طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيدا بالدعم الأمريكي المستمر للأردن سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وبمواقف الرئيس الأمريكي تجاه المملكة على مختلف الصعد، خصوصا دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس.

وصرح عبد الله الثاني بأن الأردن يقوم بدوره في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ومساندتهم، ودعم صمود المقدسيين، مؤكدا أهمية إيجاد أفق حقيقي لعملية السلام لوقف دوامة العنف.

وأوضح أنه من الضروري التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

    المزيد من أخبار العالم

    جدري القرود
    تسجيل 3 إصابات جديدة لمرض “جدري القرود” في الإمارات
    رئيس البيرو بيدرو كاستيلو
    المدعي العام في بيرو يفتح تحقيقا جنائيا مع الرئيس “كاستيلو”
    قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان
    رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن رفع حالة الطوارئ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرسوم تجنيس جديد يُطبخ على النار
    صورة توضيحية
    “فيديو” يوثق آخر لحظات شاب قبل انتحاره في حوش الامراء – زحلة
    اليكم التسعيرة الصباحية لدولار السوق السوداء