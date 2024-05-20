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العاهل السعودي وولي العهد يعزيان بوفاة الرئيس الإيراني

منذ 37 دقيقة
العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الاثنين أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدما التعازي لإيران في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وأوضحت الوكالة أنهما قدما التعازي لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر.

وعبرا عن “أحر التعازي وأصدق المواساة” للشعب الإيراني.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.

    المصدر :
  • رويترز

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