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العاهل السعودي وولي عهده يعزيان بايدن

22 - أكتوبر - 2021
الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي عهده

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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

وقال الملك السعودي: “تلقينا نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأمريكي جو بايدن، في وفاة وزير الخارجية السابق كولن باول.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن بأول، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

وتوفي الاثنين الماضي، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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