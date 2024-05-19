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العاهل السعودي يجري فحوصا طبية بسبب ارتفاع في درجة الحرارة

منذ 32 دقيقة
الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان بن عبدالعزيز

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيجري فحوصات طبية اليوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

وقال البيان “تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود… اليوم الأحد… فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني – حفظه الله – ارتفاعا في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته”.

وكان الملك سلمان (88 عاما) دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة يوم 24 أبريل نيسان لإجراء “فحوصات روتينية” وغادر في نفس اليوم بعد استكمال الفحوصات، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وتولى الملك سلمان حكم المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، في 2015 بعد أن قضى عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء.

وسبق أن دخل الملك سلمان مستشفى في مايو أيار 2022 لإجراء منظار للقولون وفحوصات طبية أخرى. كما خضع لجراحة لاستئصال المرارة في 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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