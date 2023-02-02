العاهل السعودي يعين أيمن السياري محافظا جديدا للبنك المركزي

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية (الخميس 2-2-2023) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظا للبنك المركزي بعد إعفاء فهد المبارك من المنصب.

وشغل السياري قبل ذلك منصب نائب محافظ البنك لشؤون الاستثمار والبحث، كما أنه عضو في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وجاء في أمر ملكي منفصل أن المبارك سيصبح الآن مستشارا في الديوان الملكي.

بدأ المبارك الولاية الثانية له في منصب محافظ البنك المركزي في يناير كانون الثاني 2021، وهو أحد المناصب الأكثر حساسية في أكبر مصدر للنفط في العالم. واستمرت ولايته الأولى في المنصب من عام 2011 إلى 2016.

وساعد ارتفاع أسعار النفط العام الماضي في تحول للميزان المالي للمملكة ليسجل فائضا للمرة الأولى منذ 2013. ومن المتوقع تسجيل فائض آخر وإن كان أقل في عام 2023 بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي وضبابية توقعات الطلب على النفط.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في السعودية لعام 2023 إلى 2.6 بالمئة على خلفية خفض الإنتاج المتوقع. ويقل هذا عن أداء المنطقة بشكل أوسع، ويقل أيضا 1.1 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق في أكتوبر تشرين الأول للنمو السعودي.

أيمن السياري

يذكر أن السياري حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وبرنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

وقد بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي محللا ماليا، وانضم إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات.

شغل أيمن السياري عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة.