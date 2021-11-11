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العاهل السعودي يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الخبرات

11 - نوفمبر - 2021
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على منح الجنسية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة.

وصدرت الموافقة الملكية، اليوم الخميس، لعدد من المميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بحسب ما أفادت وكالة “واس”.

ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها الاستثمار.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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