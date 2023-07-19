العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة الرباط

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا نتنياهو لزيارة المغرب.

وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي: “إن الدعوة صدرت في رسالة شخصية شكر فيها الملك، إسرائيل على استعدادها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.

وأضاف “كتب الملك محمد السادس لرئيس الوزراء أن (الزيارة ست فتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا)”.

بدوره، أعلن الديوان الملكي المغربي، الأحد الماضي، أن “إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن “الوزير الأول لإسرائيل بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس”، مشيرة إلى أن “إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.