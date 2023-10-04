العاهل المغربي يهنئ شعبه بالفوز باستضافة كأس العالم 2030

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس التهنئة إلى شعبه بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء بإقامة نهائيات كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وقال العاهل المغربي في بلاغ للديوان الملكي اليوم “يمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.

وأضاف أن المغرب ملتزم تماما بالعمل “في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة”.

وستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة عربية مباريات في كأس العالم بعدما استضافت قطر بمفردها نسخة 2022.

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيحتفل الفيفا بمرور 100 سنة على انطلاق النسخة الأولى بإقامة أولى مباريات نسخة 2030 في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، وقبل استكمال باقي المباريات في المغرب وإسبانيا والبرتغال.