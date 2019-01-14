العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الاندونيسية

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أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم أن الغطاسين عثروا على الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت قبالة سواحل إندونيسيا في 29 تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189.

ويفترض أن تساعد تسجيلات اتصالات الطاقم المحققين الذين يسعون إلى معرفة سبب تحطم طائرة البوينغ 737، التابعة لشركة الطيران “لايون اير” وتحطمت في البحر بعد 13 دقيقة على إقلاعها من جاكرتا.

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وكان عثر على الصندوق الأول الذي يتضمن تسجيلات المعطيات التقنية للرحلة، بعيد تحطم الطائرة. وقد كشف عن وجود مشاكل مرتبطة بالسرعة.

 

المصدر الوكالة الوطنية لاعلام

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