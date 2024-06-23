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العثور على جثة أحد ثلاثة مفقودين بعد فيضانات في سويسرا

منذ 27 دقيقة
فيضانات في سويسرا

فيضانات في سويسرا

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قالت الشرطة إن خدمات الطوارئ عثرت اليوم الأحد 23 حزيران/يونيو 2024، على جثة أحد ثلاثة مفقودين بعد فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب سويسرا.

أضافت الشرطة أن نحو 200 فرد وعددا من الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر والكلاب المدربة على الإنقاذ شاركت في جهود البحث والإنقاذ بعد أن تسببت أمطار غزيرة يوم الجمعة في حدوث فيضانات في وادي ميزولشينا بمنطقة جريزو.

وجرى الإبلاغ عن فقدان ثلاثة أشخاص. وقال قائد الشرطة المحلية وليام كلوتر للصحفيين إنه تم العثور على جثة أحد المفقودين بأحد الأنهار.

وبلغ منسوب المياه جراء الأمطار يوم الجمعة 124 ملليمترا منها 63 ملليمترا خلال ساعة واحدة فقط.

وفاضت عدة أنهار في وادي ميزولشينا لتغمر الطرق والحقول والقرى بالركام والتراب والأخشاب، ودُفنت ثلاثة منازل جراء انهيارات أرضية.

    المصدر :
  • رويترز

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