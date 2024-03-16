العثور على جثة تايواني بعد انقلاب قارب قبالة إندونيسيا

أعلن خفر السواحل الإندونيسي في بيان العثور على جثة مواطن تايواني ظل مفقودا لعدة أيام بعد انقلاب قارب ركاب قبالة العاصمة جاكرتا أمس الجمعة 15\3\2024.

وقالت السلطات الإندونيسية إن القارب الذي كان يحمل 35 شخصا انقلب يوم الاثنين بالقرب من منطقة كيبولاوان سيريبو في جاكرتا بسبب الأمواج المرتفعة، وتم إنقاذ جميع من كانوا على متن القارب باستثناء حامل جواز السفر التايواني.

وقال أجونج، رئيس فريق الإنقاذ، في بيان “تم العثور على الجثة في مكان ليس ببعيد عن موقع انقلاب القارب”.

وأعاقت الأمواج المرتفعة عملية البحث عن المواطن التايواني الذي قال خفر السواحل إن اسمه شي يي ويبلع من العمر 48 عاما.