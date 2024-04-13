العثور على جثة مستوطن إسرائيلي بعد يوم من اختفائه

العثور على جثة مستوطن إسرائيلي بعد يوم من فقدانه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، عن العثور على جثة مستوطن إسرائيلي بعد يوم من إعلان اختفائه.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش، إن قوات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة عثرت قبل قليل على جثة الشاب بنيامين أخيمئير البالغ من العمر 14 عاما.

وأوضح البيان أن أخيمئير “فقدت آثاره منذ صباح الجمعة وقتل في عملية إرهابية”، مشيرا إلى أن “التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا”.

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل ملاحقة المشتبه فيهم في تنفيذ الهجوم.

وأثار اختفاء المستوطن، الجمعة، أعمال عنف وتوترات بين مستوطنين وفلسطينيين شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية بحث واسعة النطاق بعد اختفاء أخيمئير، شارك فيها مستوطنون هاجموا عدة قرى فلسطينية، مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين