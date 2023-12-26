العثور على جثتين تعودان لكويتي وآخر سعودي كانا مفقودين في العراق

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، إن السلطات العراقية عثرت على جثتين تعودان لكويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت فقدا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا”.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر أمنية عراقية لرويترز إن المنطقة الصحراوية معروفة بأنها ملاذ لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية الذين ما زالوا يواصلون نشاطهم.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي بالسلطات العراقية لجهودها وقال إن التنسيق جار حاليا مع الحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيق الجارية.