الجمعة 18 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 21 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على جثث مجمدة على الحدود الكندية الأمريكية

منذ 5 دقائق
الحدود الأمريكية الكندية

الحدود الأمريكية الكندية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة الكندية، العثور على أربعة جثث مجمدة لأشخاص، بينهم طفل، على الحدود مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرته السلطات في مقاطعة مانيتوبا.

وبحسب بيان السلطات: “عثرت الشرطة في مقاطعة مانيتوبا الكندية في 19 يناير على أربعة أشخاص مجمدين، بينهم طفل، على الحدود مع الولايات المتحدة. تم العثور على جميع الجثث على بعد حوالي 12 مترا من الحدود الأمريكية”.

وأوضح البيان أن الشرطة عثرت في البداية على ثلاث جثث على الحدود، تعود لرجل وامرأة وطفل. وبعد مرور بعض الوقت، تم العثور على جثة صبي في مكان قريب. تم العثور على جميع الجثث على بعد حوالي 12 مترا من الحدود الأمريكية.

ووفقا للبيانات الأولية، مات الأشخاص الأربعة بسبب انخفاض حرارة أجسادهم، إذ انخفضت درجة الحرارة في مانيتوبا إلى 23 درجة تحت الصفر.

وناشد رئيس شرطة مانيتوبا ، جين ماكلاتشي، السكان بعدم التنقل في ظل هذه الأجواء الباردة، وقال:”أريد أن أناشد أي شخص يفكر في عبور الحدود في مانيتوبا، متجها جنوبا أو شمالا، ألا يفعل ذلك. لا تستمع إلى أي شخص يخبرك أنه يمكنه إيصالك إلى وجهتك بأمان وسلام. هذا ليس صحيحا”.

وفي وقت لاحق تناقلت وسائل الإعلام أن مكتب المدعي العام اتهم أحد سكان فلوريدا بتهريب البشر.

    المزيد من أخبار العالم

    العاصمة الكازاخستانية أستانا
    “غير مقبول”.. كازاخستان تعلق على قرار البرلمان الأوروبي
    السفارة الروسية في واشنطن
    روسيا: اتهامات واشنطن بشأن أوكرانيا كـ” نفخ فقاعة الصابون”
    إدوارد سنودن
    إدوارد سنودن يعلق على “متلازمة هافانا”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزارة المالية
    قراران جديدان من وزارة المال.. إليكم التفاصيل
    المواطن السعودي عبد المنعم أميري
    بالفيديو.. شاب سعودي يتحول إلى لبناني بعد تساقط الثلوج شمالي السعودية!!
    الإعلامي فيص القاسم ينعي والده الشيخ مؤيد القاسم
    الإعلامي فيصل القاسم ينعي والده.. “إلى رحمة الله يا تاج رؤوسنا”