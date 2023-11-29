العثور على جثث مهاجرين مغاربة قبالة السواحل الإسبانية

أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية، الأربعاء، إنه تم العثور على جثث أربعة مهاجرين مغاربة قرب قاربهم، قبالة سواحل جنوبي البلاد.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على أربعة رجال مغاربة “غرقى” قرب قاربهم قبالة سواحل مدينة قادش الإسبانية، وفق “فرانس برس”.

وكان يستقل القارب أيضا 32 مهاجرا مغربيا آخر وصلوا إلى شاطئين قرب قادش.

ووصصل المهاجرون الأربعة إلى الشاطئ وحرارة جسمهم منخفضة، ونُقل أحدهم إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في الواقعة.

وإسبانيا هي إحدى بوابات الهجرة الرئيسية إلى أوروبا، خصوصا عبر غرب البحر الأبيض المتوسط حيث تنطلق القوارب من المغرب والجزائر.

ووصل ما لا يقل عن 13044 مهاجرا إلى البر الرئيسي لإسبانيا وأرخبيل البليار منذ مطلع العام حتى 15 نوفمبر، بزيادة 11.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام الداخلية الإسبانية.