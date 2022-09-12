الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على جثث 6 لاجئين سوريين على متن قارب وصل إلى صقلية

منذ 12 دقيقة
قارب مهاجرين

قارب مهاجرين

A A A
طباعة المقال

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تم العثور على جثث ستة لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال، على متن قارب وصل، الاثنين، إلى ميناء بوتسالو في صقلية.

وكتبت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا على تويتر “ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة. هذا غير مقبول… تعزيز جهود الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لمنع هذه المآسي”.

وقالت المفوضية في بيان إن المتوفين من بين مجموعة من 26 شخصا كانوا على متن القارب منذ أيام. وأضافت أن طفلين ممن لقوا حتفهم يبلغان من العمر سنة أو سنتين بينما كان الطفل الثالث يبلغ من العمر 12 عاما. كما تم انتشال جثتي أم وجدة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن امرأة أخرى وابنتها نُقلتا جوا من القارب إلى مستشفى في جزيرة مالطا القريبة أمس الأحد.

وذكرت المفوضية أن ما يزيد على 1200 شخص لقوا حتفهم أو صاروا في عداد المفقودين هذا العام في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسواق الأسهم في الخليج
أسواق الأسهم الخليجية تصعد مع ارتفاع أسعار النفط
صواريخ إيرانية- أرشيفية
الكشف عن موقع إيراني تحت الأرض بسوريا لتصنيع الصواريخ
الصحة العالمية
كورونا
الصحة العالمية تتوقع قفزة بإصابات كورونا في أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نادين نسيب نجيم
إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
زياد أسود
زياد أسود خارج التيار الوطني الحر