العثور على جثث 7 مهاجرين وإنقاذ 19 قبالة السواحل التركية

ذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن خفر السواحل عثر اليوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2024، على جثث سبعة مهاجرين على الأقل في جزيرة قبالة بلدة تشيشمي الساحلية بغرب تركيا، مضيفا أن عمليات البحث مستمرة عن شخص مفقود.

وقال يرلي قايا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل التركي وصل إلى مكان الواقعة بعد أن أطلق زورق صيد في المنطقة نداء استغاثة الساعة في الساعة 10:47 صباحا بالتوقيت المحلي (0747 بتوقيت جرينتش)، وتسنى إنقاذ 19 مهاجرا.

وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بمشاركة طائرة هليكوبتر وأربع سفن تابعة لخفر السواحل وفريق غوص.