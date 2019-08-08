العثور على جندي إسرائيلي مطعوناً قرب مستوطنة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفاد مراسل “العربية” أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجري تمشيطاً واسعاً حول تجمع غوش عتصيون الاستيطاني، بعد العثور على جندي قتل طعناً.

ونقل المراسل أن هناك ترجيحات بأن الجندي الإسرائيلي قتل في أعقاب محاولة لأسره.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي، إن القوات الموجودة في موقع الحدث، بما في ذلك جهاز الشاباك والشرطة، فتحت تحقيقاً لتحديد سبب مقتل الجندي.

وخلال الليل، تم الإبلاغ عن اختفاء رجل عمره 18 عاماً من منطقة مجدل عوز. وقال أفراد أسرته إنهم لم يتمكنوا من الاتصال به منذ مساء الأربعاء.

وخلص تقييم أولي للجيش، نقلته صحيفة “هآرتس”، إلى أن الجندي تعرض للطعن بهجوم ألمحت إلى أن منفذه فلسطيني، لكن التقييم قال إنه من السابق لأوانه تحديد دافع الطعن.

ووفقاً للجيش، فقد كان الجندي جند في جيش الدفاع الإسرائيلي، لكنه لم يتمكن من الخدمة بسبب دراساته الدينية.