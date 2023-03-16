العثور على حطام مسيرة صينية شرقي أوكرانيا

تراجع الاستخدام الروسي للمسيرات الإيرانية بشكل كبير في أوكرانيا على مدى الأسابيع الماضية فيما تتباين تقييمات المسؤولين الغربيين لأسباب هذا التراجع بين من يرجعونه لنفاد مخزون موسكو من هذه المسيرات ومن يتوقعون أن روسيا ربما تحتفظ بها من أجل هجمات مستقبلية.

وتزامنا مع ذلك كشف الجيش الأوكراني لشبكة سي أن أن الأمريكية عن حطام مسيرة تجارية من صنع شركة صينية تم تعديلها وتسليحها وإرسالها للقتال في أوكرانيا.

والمسيرة من طراز “موجين -5”، متاحة للبيع على الإنترنت بسعر يصل إلى 15 ألف دولار، وأكدت الشركة المصنعة للشبكة الأمريكية أن الحطام يعود بالفعل لهيكل طائرتهم، ووصفت الحادث بأنه “مؤسف للغاية”.

وأظهر الحطام أن المسيرة لم تكن مجهزة بكاميرا، مما يعني أنه لا يمكن استخدامها للمراقبة، مما يجعلها تشبه “القنبلة العمياء”، وفقًا لكريس لينكولن جونز، الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني والمتخصص في الطائرات بدون طيار.

وقال لينكولن جونز: “هذه الطائرة بدون طيار ستكون أكثر فاعلية بكثير إذا كانت بها كاميرا جيدة .. يبدو أن هذه طريقة بدائية للغاية وغير متطورة من الناحية التكنولوجية لإجراء العمليات”، مضيفًا أن سعرها رخيص للغاية من الناحية العسكرية.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن هذه الدرون الصينية التجارية ففي يناير الماضي، قال مسؤولون في منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا إنهم أسقطوا واحدة منها أطلقتها القوات الأوكرانية.

ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون على هذا الحادث بالذات ، لكن الخبراء قالوا إن هناك أدلة على أن كلا طرفي النزاع قد استخدموا هذه التكنولوجيا.