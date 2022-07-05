العثور على سلالة خطيرة من السلمونيلا في بريطانيا

كشف تقرير إعلامي بريطاني عن العثور، بشكل متزايد، على سلالة خطيرة من بكتيريا السالمونيلا في منتجات اللحوم في البلاد.

وذكرت صحيفة “الغارديان” نقلا عن تقارير حكومية غير منشورة، أنّ وزارة الزراعة والبيئة أكّدت زيادة في عدد حالات الكشف عن السالمونيلا في منتجات اللحوم.

وأشار المنشور الى أن السالمونيلا يمكن أن تكون خطرة في المقام الأول على حياة الرضع وكبار السن، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إن حوالي 400 شخص في المملكة المتحدة أصيبوا ببكتيريا السالمونيلا للأطفال في عامي 2019 و2020.

في وقت سابق أفيد بأن مصنع الشوكولاتة الأوروبي “Barry Callebaut” البلجيكي قد توقف بسبب اكتشاف منتجات ملوثة بالسالمونيلا. وعُلّق شحن جميع الشوكولاتة المنتجة هناك منذ 25 حزيران. وسيظل تعليق الإنتاج ساري المفعول حتى إشعار آخر، حيث تقوم الشركة بتحليل أسباب الحادث.

وقبل ذلك، اكتُشف السالمونيلا في مصنع شوكولاتة بلجيكي آخر، وأُغلق “Ferrero” في مدينة “Arlon”، حيث تم تصنيع منتجات “Kinder”.

في سياق متصل، أعلنت مجموعة “باري كاليبو” السويسرية، الأولى عالمياً في تصنيع الكاكاو ومنتجات الشوكولا، إغلاق مصنعها في بلجيكا موقتًا بعد اكتشاف السالمونيلا في دفعة من منتجاتها.

وقالت الشركة في بيان لها، الخميس: “سلامة الأغذية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وقد أبلغنا سلطات الغذاء البلجيكية بالحادث”.

وأضافت: “ندرب موظفينا لضمان سلامة الأغذية، وقد سمح لنا ذلك بتحديد المخاطر بسرعة والبدء بنجاح في تحليل السبب الجذري “.

وأكدت الشركة أنها اتخذت عدة إجراءات احترازية منها سحب جميع المنتجات المصنعة منذ وقت إجراء الاختبار، مضيفة: “سيظل الإنتاج معلقًا حتى إشعار آخر”.