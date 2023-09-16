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العثور على طفل حديث الولادة ميتاً على قارب مهاجرين في لامبيدوزا

منذ 47 دقيقة
لامبيدوزا الإيطالية

لامبيدوزا الإيطالية

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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا السبت أن خفر السواحل الإيطالي عثر على طفل حديث الولادة ميتا على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال عملية إنقاذ.

وذكرت الوكالة أن الطفل وُلد أثناء الرحلة وتوفى بعد وقت قصير من ولادته، مضيفة أن نحو 40 مهاجرا كانوا على القارب.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، غرق رضيع عمره خمسة أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة الجزيرة بعد أن انقلب قارب كان يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمال أفريقيا.

وصل قرابة 126 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يصل إلى مثلي العدد بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

ووقع العبء على كاهل لامبيدوزا في الآونة الأخيرة، إذ وصل إليها حوالي سبعة آلاف مهاجر منذ الاثنين الماضي فحسب، وهو ما يفوق عدد السكان المقيمين بها، مما دفع الساسة بالمنطقة إلى طلب المساعدة.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس الجمعة 15\9\2023 الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك “ببعثة بحرية إن لزم الأمر” لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا.

ووعدت ميلوني، في رسالة بالفيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، باتخاذ إجراءات صارمة ردا على زيادة وفود المهاجرين الأسبوع الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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