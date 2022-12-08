العثور على وثائق سرية جديدة في ممتلكات ترامب

أعلن فريق متخصص عينه محامو الرئيس السابق، دونالد ترامب، العثور على وثيقتين سريتين في وحدة تخزين في فلوريدا أثناء بحث قاموا به في ممتلكات الرئيس، حسبما قال شخص مطلع على الوضع لشبكة CNN.

ولم تكشف الشبكة هوية المتحدث، لكنها نقلت عنه أن الوقائق سُلمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفتش الفريق المكون من شخصين برج ترامب في نيويورك، ونادي بيدمينستر للغولف، وموقع مكتب في فلوريدا، ووحدة التخزين حيث عثر على الوثيقتين وحيث شحنت إدارة الخدمات العامة متعلقات ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض.

وجاءت عمليات التفتيش الأربع وسط مخاوف مستمرة من وزارة العدل بشأن احتمال عدم إعادة جميع الوثائق إلى الحكومة الفيدرالية.

وجرت عمليات البحث في الأسابيع الأخيرة، وأشرف عليها فريق ترامب القانوني، حسبما قال مصدر آخر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

وعرض محامو ترامب السماح للمحققين الفيدراليين بمراقبة التفتيش في ممتلكاته في بيدمينستر، لكن هذا العرض رفض.

وبالنظر إلى رد وزارة العدل، لم يقدم محامو ترامب عرضا مماثلا لتفتيش العقارات الأخرى.

وسيكون من غير المعتاد للغاية أن تراقب وزارة العدل عمليات البحث التي لا تجريها سلطات إنفاذ القانون.

وامتنعت الوزارة عن التعليق. وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق ومستشاريه “يواصلان التعاون والشفافية”.