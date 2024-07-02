العثور على 19 جثة في صندوق شاحنة بولاية مكسيكية

قال مكتب مدع عام محلي بالمكسيك في بيان إن مسؤولي الأمن عثروا على 19 جثة لرجال في صندوق شاحنة بولاية تشياباس جنوب البلاد، ويشتبه في أن الضحايا لاقوا حتفهم في مواجهة مسلحة مع عصابات إجرامية.

وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الاثنين 1\7\2024 أنه ظهرت على خمس من الجثث علامات الإصابة بطلقات نارية مع العثور عليهم جميعا في صندوق شاحنة وهم يرتدون ملابس داكنة وسترات واقية من الرصاص.

وعُثر على الجثث قرب بلدة لا كونكورديا شمال الحدود الجنوبية للمكسيك مع جواتيمالا.

وتشهد تشياباس منذ بضع سنوات تزايدا في أعمال العنف التي ترتكبها عصابات إجرامية من بين أنشطتها الإتجار في المخدرات وتهريب البشر.

ووفقا لتقرير صحفي، بناء على معلومات من وزارة الأمن المكسيكية، فإن القتلى ربما سقطوا نتيجة اشتباكات بين عصابتين إجراميتين تتنافسان من أجل السيطرة على أراض في المنطقة.