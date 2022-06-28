العثور على عشرات المهاجرين موتى في شاحنة بولاية تكساس الأمريكية

العثور على 20 مهاجرا موتى في شاحنة في تكساس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات المحلية في ولاية تكساس الأمريكية عثرت على ما لا يقل عن 42 شخصًا قتلى داخل مقطورة على الجانب الجنوبي الغربي من سان أنطونيو.

وأكدت عدة مصادر مساء الاثنين – بعد ساعات من ارتفاع درجات الحرارة إلى 103 فهرنهايت في المدينة – أنه تم نقل 16 آخرين على الأقل من مكان الحادث إلى المستشفيات.

وقال مصدر في إنفاذ القانون لصحيفة سان أنطونيو إكسبرس نيوز: “ربما كان يوجد حوالي الـ 100 في الشاحنة”، مضيفًا أن “حوالي نصف” المجموعة ماتوا على الأرجح.

وقد تم العثور على الشاحنة الكبيرة ذات 18 عجلة بجوار مجموعة من خطوط السكك الحديدية في منطقة منعزلة تسمى طريق كوينتانا ، وفقًا لـ KSAT-12.

ودفع ذلك إلى استجابة مكثفة من دوريات الشرطة، حيث رصد العديد من الأمريكيين وهم يسيرون على طول المسارات بكاميرات التصوير الحراري، ويبدو أنهم يبحثون عن المزيد من الأشخاص في منطقة غابات قريبة.

وصف مراسل KSAT-12 الوضع بأنه “حالة تهريب بشرية محتملة” في تغريدة أثناء توجهها إلى مكان الحادث. وقالت صحيفة إكسبرس نيوز إن وكلاء الهجرة الفيدراليين كانوا في طريقهم إلى المنطقة ليل الاثنين.