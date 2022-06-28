الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على عشرات المهاجرين موتى في شاحنة بولاية تكساس الأمريكية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 4:29 صباحًا
العثور على 20 مهاجرا موتى في شاحنة في تكساس

العثور على 20 مهاجرا موتى في شاحنة في تكساس

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات المحلية في ولاية تكساس الأمريكية عثرت على ما لا يقل عن 42 شخصًا قتلى داخل مقطورة على الجانب الجنوبي الغربي من سان أنطونيو.

وأكدت عدة مصادر مساء الاثنين – بعد ساعات من ارتفاع درجات الحرارة إلى 103 فهرنهايت في المدينة – أنه تم نقل 16 آخرين على الأقل من مكان الحادث إلى المستشفيات.

وقال مصدر في إنفاذ القانون لصحيفة سان أنطونيو إكسبرس نيوز: “ربما كان يوجد حوالي الـ 100 في الشاحنة”، مضيفًا أن “حوالي نصف” المجموعة ماتوا على الأرجح.

وقد تم العثور على الشاحنة الكبيرة ذات 18 عجلة بجوار مجموعة من خطوط السكك الحديدية في منطقة منعزلة تسمى طريق كوينتانا ، وفقًا لـ KSAT-12.

ودفع ذلك إلى استجابة مكثفة من دوريات الشرطة، حيث رصد العديد من الأمريكيين وهم يسيرون على طول المسارات بكاميرات التصوير الحراري، ويبدو أنهم يبحثون عن المزيد من الأشخاص في منطقة غابات قريبة.

وصف مراسل KSAT-12 الوضع بأنه “حالة تهريب بشرية محتملة” في تغريدة أثناء توجهها إلى مكان الحادث. وقالت صحيفة إكسبرس نيوز إن وكلاء الهجرة الفيدراليين كانوا في طريقهم إلى المنطقة ليل الاثنين.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القردة حول العالم
جدري القردة.. ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 3400 على مستوى العالم
وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري: يجب العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر
كورونا يواصا انتشاره حول العالم
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 541 مليوناً والوفيات 6 ملايين و740188

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟