العثور على 3 جثث قرب حطام قارب مهاجرين قبالة إيطاليا

قال متحدث باسم خفر السواحل في إيطاليا اليوم الثلاثاء إن السلطات انتشلت ثلاث جثث بالقرب من موقع غرق فيه قارب مهاجرين بين إيطاليا واليونان، مع ورود تقارير عن فقدان أكثر من 60 شخصا.

وكان المهاجرون على متن قارب شراعي على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي منطقة كالابريا الإيطالية. ووصل 11 ناجيا وجثة امرأة إلى الشاطئ أمس الاثنين، وقالت جماعات إغاثة إن 64 شخصا، بينهم 26 طفلا، ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل في وقت متأخر من مساء أمس إنه نشر اثنين من زوارق الدوريات وسفينة وطائرة للبحث عن المفقودين. ولم ينشر خفر السواحل مزيدا من المعلومات عن الجثث الثلاث التي جرى انتشالها.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان مشترك أن المهاجرين أبحروا من تركيا بعد أن قدموا إليها من إيران وسوريا والعراق.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن بعض المهاجرين جاءوا من أفغانستان.

وأعلنت جمعية الإنقاذ البحري الألمانية (ريسك شيب) العثور على حطام قارب آخر أمس الاثنين وانتشال 51 شخصا كانوا على متنه على بعد نحو 90 كيلومترا جنوبي جزيرة لامبيدوزا فضلا عن العثور على 10 جثث عالقة في الجانب السفلي من القارب.

وقال ناجون لعمال الإغاثة إنهم انطلقوا من ميناء زوارة الليبي قبل يومين. وأضافوا أن نصف الركاب من بنجلادش، بينما قدم الآخرون من باكستان وسوريا ومصر.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 23500 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا في مياه البحر المتوسط منذ عام 2014.