الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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العثور على 5 أشخاص مقتولين بمنزل جنوب شرق "كارولينا الشمالية" الأمريكية

منذ 20 ساعة
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

أسوشيتد برس
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أعلنت الشرطة الأمريكية عن العثور على خمسة أشخاص مقتولين بالرصاص في منزل بجنوب شرق ولاية كارولينا الشمالية في وقت مبكر من (الخميس 26-10-2023).

وقال عمدة مقاطعة سامبسون، جيمي ثورنتون، إنه تم استدعاء النواب إلى المنزل الواقع قبالة طريق جارلاند السريع خارج كلينتون قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل، لإعداد تقرير عن جريمة قتل، وعثروا على خمسة قتلى مصابين بأعيرة نارية.

وقال ثورنتون في بيان صحفي إن المحققين ليس لديهم أي معلومات عن المشتبه به ولا يعرفون كيف كان الأشخاص الذين قُتلوا يعرفون بعضهم البعض.

تلقت السلطات مكالمة 911 من شخص تحدث إلى أحد الضحايا حوالي الساعة 11 مساءً، وقال النقيب إريك بوب في مؤتمر صحفي: “لقد عثروا على الجثث عندما توقفوا عند المنزل”،. وأضاف أن الضحايا هم أربعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين منتصف الثلاثينيات والثمانينيات.

وأشار النقيب إلى أن هذا ليس طبيعيا لأي مجتمع… نشعر بصمة كبيرة.

ولم يعطي مكتب الشريف أي معلومات إضافية، بما في ذلك ما إذا كان يتم التحقيق في جرائم القتل على أنها قتل جماعي، والذي يعرفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه مقتل أربعة أشخاص أو أكثر بالرصاص، باستثناء أي مطلقي نار، في غضون 24 ساعة.

وتم العثور على الجثث بعد ساعات من حادث إطلاق النار في لويستون بولاية مين، وهو حادث القتل الجماعي السادس والثلاثين في الولايات المتحدة هذا العام.

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