العثور على 8 جثث في موقع سقوط طائرة خاصة في روسيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، عن خدمات الطوارئ قولها إنها عثرت على ثماني جثث في موقع سقوط طائرة خاصة كان من بين قائمة ركابها رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع السقوط مستمرة.

وليس هناك تأكيد بعد لوجود بريجوجن بالفعل على متن الطائرة التي سقطت شمالي موسكو رغم قول هيئة الطيران الروسية إنه كان على قائمة ركابها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق في بيان إن عشرة كانوا على متن طائرة خاصة سقطت وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج.