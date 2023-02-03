العثور على 8 جثث لمهاجرين على سفينة قبالة لامبيدوزا الإيطالية

ذكرت وسائل إعلام إيطالية الجمعة أن خفر السواحل عثر على ثماني جثث لمهاجرين وأنقذ نحو 40 كانوا على متن سفينة قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا خلال الليل.

وأفادت وكالة أنسا للأنباء بأن المنقذين نقلوا الناجين إلى الميناء الرئيسي في لامبيدوزا جنوبي صقلية.

ورافقت السلطات الإيطالية ثلاث سفن أخرى على متنها 156 شخصا إلى لامبيدوزا، إحدى نقاط الدخول الرئيسية للساعين للوصول إلى أوروبا.

وتشهد إيطاليا زيادة في أعداد الوافدين من شمال أفريقيا.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن نحو 105140 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022 مقارنة بما يصل إلى 67477 في عام 2021 و34154 في عام 2020.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في العام الماضي.