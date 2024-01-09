العجز التجاري الأمريكي يتقلص في نوفمبر مع انخفاض الواردات

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، تقلص العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني مع تراجع الواردات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن العجز التجاري انكمش اثنين بالمئة إلى 63.2 مليار دولار. وروجعت بيانات أكتوبر تشرين الأول قليلا بما يظهر اتساع العجز التجاري إلى 64.5 مليار دولار بدلا من 64.3 مليار دولار كما ورد في القراءة السابقة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع العجز التجاري إلى 65 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت نسبة أرقام التجارة محايدة في معدل نمو للاقتصاد بلغ 4.9 بالمئة في الربع الثالث. وكبح النمو في الربع السابق تراكم أقل للمخزون مع توقع الشركات تباطؤ الطلب هذا العام بعد رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس آذار 2022.

وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة ملخصا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول في وقت لاحق من هذا الشهر.