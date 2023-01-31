العجز التجاري لتركيا يقفز 137% في 2022

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 137 بالمئة على أساس سنوي إلى 109.54 مليار دولار في عام 2022 وفقا لنظام التجارة العام فيما زاد العجز في ديسمبر كانون الأول 42 بالمئة عن العام السابق.

وذكرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الصادرات ارتفعت في 2022 بواقع 12.9 بالمئة إلى 254.1 مليار دولار بينما قفزت الواردات 34 بالمئة إلى 363.7 مليار دولار.

وأضافت أن الصادرات ارتفعت في ديسمبر كانون الأول بثلاثة بالمئة والواردات 12.2 بالمئة عن العام السابق، ووصل العجز إلى 9.7 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تهدف تركيا إلى تسجيل فائض في المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة الحاد خلال السنوات الماضية. ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية على مستوى العالم من صعوبة تحقيق هذا الهدف.