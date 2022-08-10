العجز في الميزانية الأمريكية ينخفض 30% في يوليو

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 211 مليار دولار في يوليو تموز، بانخفاض 30 في المئة من العجز المسجل في الشهر نفسه العام الماضي والبالغ 302 مليار دولار، بفعل زيادة طفيفة في الإيرادات وهبوط في الإنفاق المرتبط بكوفيد-19 .

وأضافت الوزارة أن الإيرادات في يوليو تموز نمت ثلاثة بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 269 مليار دولار، في حين هبطت المصروفات 15 بالمئة إلى 480 مليار دولار.

وعلى مدار الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2022، هبط العجز 71 بالمئة إلى 726 مليار دولار من 2.54 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق التي شهدت الجانب الأكبر من الإنفاق في خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار.

وينتهي العام المالي في الولايات المتحدة في الثلاثين من سبتمبر أيلول.

بايدن: التضخم ربما أنه ينحسر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسرا.

ومتحدثا بعد تقرير يظهر أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر في يوليو تموز بسبب هبوط حاد في تكلفة البنزين، قال بايدن “نحن نرى بعض الإشارات إلى أن التضخم ربما أنه يبدأ في الاعتدال.”

وأضاف قائلا “الناس ما زالوا يتأذون، لكن التضخم صفر.”

وقلص المتعاملون رهاناتهم على زيادة ثالثة لأسعار الفائدة الأمريكية قدرها 75 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول بعد بيانات نشرت اليوم الأربعاء أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ الشهر الماضي.