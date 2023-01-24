"العدالة والتنمية": تركيا لن تسمح بانضمام دول مرتبطة بـ "الإرهاب" إلى الناتو

أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش، أنّ تركيا لن تسمح للدول التي تنتمي بأي شكل من الأشكال إلى المنظمات الإرهابية، بالانضمام إلى الناتو.

كورتولمش وخلال مشاركته في إحدى الفعاليات في اتحاد غرف التجار والحرفيين في إسطنبول، لفت إلى أنّه لا يمكن أبدًا قبول من يوفرون فرصًا للتنظيم الإرهابي الانفصالي في كل مناسبة، ويواصلون أعمالهم المناهضة للديمقراطية في بلدانهم، ويضعون الأساس لأعمال إهانة وتهديد تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف: “هؤلاء من ناحية يطرقون باب تركيا من أجل الانضمام للناتو، ويتعهدون بأنهم سيمنعون الإرهاب باتفاق ثلاثي مع تركيا، ولكنهم بعد ذلك يفتحون جميع أنواع المجالات لهذه التنظيمات الإرهابية، وينشئون أرضية تسهل كل أنواع الإهانات لرئيس تركيا”.

وأشار كورتولمش إلى أنه بسبب ذلك فإن الانضمام لحلف الناتو سيظل مجرد حلم، أي أنّ انقرة لن توافق على انضمام السويد إلى الناتو.

يشار إلى أنّ العاصمة السويدية شهدت مؤخرًا فعاليات مهينة لتركيا ورئيسها، كما تم إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى السويد.