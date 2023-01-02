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"العدالة والتنمية" يكشف: لقاء الأسد وأردوغان على جدول الأعمال

منذ 46 دقيقة
أردوغان والأسد - أرشيفية

أردوغان والأسد - أرشيفية

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أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، أن لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس النظام السوري بشار الأسد على جدول الأعمال.

جليك قال: “نعتبر أن الوقت قد حان لمد الجسور بين البلدين، وحان الوقت للحوار السياسي”، وأضاف: “القضية التالية على جدول الأعمال ستكون إمكانية عقد اجتماع قمة. نحن راضون عن المستوى الذي تم تحقيقه حتى الآن”.

كانت وزارة الدفاع السورية أكدت في وقت سابق، أن اجتماع وزير الدفاع السوري علي محمود عباس ونظيره التركي خلوصي أكار في موسكو، كان إيجابيًا.

فيما كشف أكار عن أهم ما أكد عليه الجانب التركي في الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزراء دفاع سوريا وتركيا في موسكو للمرة الأولى منذ 11 عامًا، حيث نقلت صحيفة الصباح عنه: “أكدنا في الاجتماع أننا نؤيد وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وهدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب. ولاحظنا أن ثلث سوريا تسيطر عليه الجماعات الإرهابية”.

تابع قائلًا: “أوضحنا أن الجيش التركي موجود في سوريا لمحاربة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وداعش وإرهابيين آخرين ولمنع الهجرة الجماعية”.

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