العدوان متواصل وغارات إسرائيلية كثيفة شمال رفح

بينما تتواصل الجهود للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع كارثية بالقطاع، مازالت الحرب في غزة مستمرة في شهرها الخامس.

حيث استشهد 5 فلسطينيين، على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة “جيروزالم بوست” اليوم بأن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة.

وقبلها، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة على مناطق في شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي قصفاً عنيفاً شمال المدينة وسط اشتباكات دارت مع فصائل فلسطينية.

ويذكر أن مليون و400 ألف فلسطيني يتواجدون في قضاء رفح المحاذي للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية، هرباً من الغارات الإسرائيلية حيناً وتنفيذاً لأوامر الجيش الإسرائيلي أحيانا أخرى.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم توعدت إسرائيل، التي تعتبر حماس منظمة إرهابية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بـ”القضاء” على الحركة وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28,340 قتيلا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتقدّر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر.