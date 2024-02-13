الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العدوان متواصل وغارات إسرائيلية كثيفة شمال رفح

منذ ساعتين
قصف على غزة

قصف على غزة

A A A
طباعة المقال

بينما تتواصل الجهود للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع كارثية بالقطاع، مازالت الحرب في غزة مستمرة في شهرها الخامس.

حيث استشهد 5 فلسطينيين، على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة “جيروزالم بوست” اليوم بأن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة.

وقبلها، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة على مناطق في شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي قصفاً عنيفاً شمال المدينة وسط اشتباكات دارت مع فصائل فلسطينية.

ويذكر أن مليون و400 ألف فلسطيني يتواجدون في قضاء رفح المحاذي للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية، هرباً من الغارات الإسرائيلية حيناً وتنفيذاً لأوامر الجيش الإسرائيلي أحيانا أخرى.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم توعدت إسرائيل، التي تعتبر حماس منظمة إرهابية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بـ”القضاء” على الحركة وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28,340 قتيلا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتقدّر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

علما روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا: الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما
3 دول أوروبية تعلن من باريس خطتها ضد "التضليل الروسي"
وزارة الخارجية الروسية
زاخاروفا: الموقف تجاه الغرب سيكون مثل الموقف من اللصوص

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
صور من مكان الحادث
بالفيديو.. سقوط مبنى في الشويفات
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟