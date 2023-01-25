العراق.. إحباط هجوم كبير لداعش في الموصل

أحبطت أجهزة الأمن في العراق هجوما انتحاريا كبيرا، كان يستهدف محكمة استئناف نينوى شمالي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، في بيان لها “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود نوايا ارهابية لتنفيذ عملية إرهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل تنظيم داعش بواسطة 3 انتحاريين أو ما يسمى الانغماسين”.

وأشار البيان أنه “تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة، وإحباط المخطط الإرهابي”.

وبعد أكثر من 3 سنوات على الإعلان عن هزيمة التنظيم، ومقتل العديد من قياداته، إلا أنه ما يزال يشن هجماته ضد نقاط التفتيش والمواطنين في عدة محافظات.

والشهر الماضي، أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بإجرائها نحو 313 عملية ضد داعش في عام 2022 في سوريا والعراق.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، تم اعتقال 215 مسلحا من تنظيم داعش وقتل 466 في سوريا.