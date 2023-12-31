العراق.. إسقاط مسيرة قرب قاعدة عسكرية أميركية فوق مطار أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان، أنّ أنظمة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة مسلحة اليوم الأحد، فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية وقوات دولية أخرى.

وقالت “المقاومة الإسلامية في العراق”، إنها أطلقت الطائرة المسيرة لمهاجمة “قاعدة الاحتلال” الأميركية، وفق بيان لها.

فيما أفادت مصادر أمنية بأنّه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

والقوات الأميركية والدولية المتمركزة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى، وسط عشرات الهجمات على قواعدها منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء هجوم اليوم بعد أقل من 24 ساعة من إسقاط طائرتين مسيرتين مساء أمس السبت، بالقرب من قاعدة عسكرية شمالي العراق تستخدمها قوات البشمركة الكردية العراقية، وقاعدة الحرير الجوية التي تستضيف أيضًا قوات أميركية، وفقًا لحكومة إقليم كردستان.

وقال متحدث عسكري باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق بالتنسيق مع قوات الأمن الإقليمية الكردية وتعهد بملاحقة المسؤولين عن هجوم السبت.