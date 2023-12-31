الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق.. إسقاط مسيرة قرب قاعدة عسكرية أميركية فوق مطار أربيل

منذ 12 دقيقة
مطار أربيل

مطار أربيل

A A A
طباعة المقال

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان، أنّ أنظمة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة مسلحة اليوم الأحد، فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية وقوات دولية أخرى.

وقالت “المقاومة الإسلامية في العراق”، إنها أطلقت الطائرة المسيرة لمهاجمة “قاعدة الاحتلال” الأميركية، وفق بيان لها.

فيما أفادت مصادر أمنية بأنّه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

والقوات الأميركية والدولية المتمركزة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى، وسط عشرات الهجمات على قواعدها منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء هجوم اليوم بعد أقل من 24 ساعة من إسقاط طائرتين مسيرتين مساء أمس السبت، بالقرب من قاعدة عسكرية شمالي العراق تستخدمها قوات البشمركة الكردية العراقية، وقاعدة الحرير الجوية التي تستضيف أيضًا قوات أميركية، وفقًا لحكومة إقليم كردستان.

وقال متحدث عسكري باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق بالتنسيق مع قوات الأمن الإقليمية الكردية وتعهد بملاحقة المسؤولين عن هجوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
توهمات البعض حول إسرائيل
خريطة مالي
رغم التحذيرات.. بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي تستعد لإكمال انسحابها
جثامين شهداء في غزة أمام أحد المستشفيات
غزة تحت النار
أرقام مفزعة.. عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب هو "الأعلى منذ نكبة 1948"

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية على سوريا
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
غزة تحت النار
صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي
من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر
غزة تحت النار
تحقيق لـ"نيويورك تايمز": أين كان الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر ؟