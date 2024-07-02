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العراق.. إصابة عضوين بحزب العمال الكردستاني في انفجار سيارة

منذ 10 دقائق
علم العراق

علم العراق

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قالت الشرطة ومصادر أمنية في العراق إن اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور أُصيبا بجراح خطيرة اليوم الثلاثاء جراء انفجار في سيارة بمدينة السليمانية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.

وأضاف اثنان من المصادر الأمنية أن أفراد الشرطة طوقوا المنطقة وبدأوا على الفور تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار.

وذكرت مصادر بالشرطة أنه لم يتبين بعد ما إذا الانفجار ناجم عن زرع قنبلة في السيارة أم انفجار خزان الوقود.

لكن مصدرا أمنيا واحدا قال إن الانفجار ناجم عن وضع قنبلة في داخل سيارة عضوي حزب العمال الكردستاني.

وقال العراق أمس الاثنين إنه ألقى القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بحزب العمال الكردستاني يُشتبه في تخطيطهم لهجمات بأنحاء البلاد بما في ذلك استهداف خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط في الشمال.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في شمال العراق، بأنه منظمة إرهابية. ويشن حزب العمال تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984 قُتل فيه ما يزيد على 40 ألف شخص.

وتقوم القوات التركية بحملات عسكرية منتظمة في العراق المجاور على مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

ويكثف العراق ضغوطه على حزب العمال الكردستاني منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبغداد في أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

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