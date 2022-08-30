العراق.. إغلاق منشآت نفطية وحرق مكتب "العصائب" بالبصرة

تجددت المواجهات الثلاثاء في المنطقة الخضراء في بغداد في تصعيد أسفر عن سقوط 23 قتيلا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما المأزق السياسي مستمر في العراق.

وانتقلت الاضطرابات إلى مناطق أخرى، فقد شهدت البصرة، الثلاثاء، حرق مكتب تابع لحركة “عصائب أهل الحق”، وتم إغلاق منشآت نفطية.

وتم إغلاق حقل مجنون النفطي بالمحافظة من قبل مسلحين يحملون أسلحة متوسطة وثقيلة وإجبار الموظفين العاملين في الحقل على العودة إلى منازلهم، وفقا لمراسلة الحرة في البصرة.

وتم إغلاق مصفى الشعيبة النفطي بالكامل من خلال قطع الطريق الرئيس المؤدي إليه، فيما نصب المتظاهرون من أنصار التيار الصدري سرادق الاعتصام على مقربة من بوابة المصفى منعاً لدخول الموظفين.

وكانت الحكومة العراقية قد فرضت حظر التجول منذ، مساء الاثنين، في كل أنحاء العراق ولا يزال ساريا الثلاثاء، وبقيت المدارس والإدارات العامة والمتاجر مغلقة الثلاثاء، وفقا لـ”فرانس برس”.

ويعاني العراق من أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. وفشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد. ولا يزال العراق أحد أكبر منتجي النفط في العالم، بدون حكومة جديدة أو رئيس جديد.